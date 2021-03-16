今年台灣車市估仍在高檔水準，大陸車市看增，有利裕隆集團旗下裕日車(2227)、中華(2204)等業績穩定成長，使得裕隆(2201)今年轉投資效應可望增加，助益母公司裕隆營收及獲利成長。

此外，裕隆與鴻海在電動車的布局，有望自今年起開始發酵，成為中長期的業績發展動能。

裕隆前年擺脫財務包袱，去年前3季單季均持續獲利，2020年前3季每股賺1.54元，第4季車市旺季，業績可望攀全年最佳，2020年轉虧為盈；今年再拚持續穩健成長。

台灣車市去年全年掛牌車數達45.7萬輛，為近15年來的新高，展望今年，大部分業者看好在汰舊換新補助延長、國內需求仍不差，預估車市規模略減，但仍維持高檔水準。

今年大陸車市則可望回升。中國汽車工業協會日前表示，中國車市今年起在電動化、智慧化等趨勢下可望復甦，預估全年汽車銷量可逾2600萬輛，年增約2.7%，是2018年以來首度恢復正成長。

裕隆旗下裕日車、中華車等業績與大陸、台灣車市連動性高，隨著今年兩岸車市看旺，對裕隆的獲利貢獻可望將較去年再提升。

此外，裕隆與鴻海合資成立鴻華先進，積極透過MIH電動車開放平台切入電動車市場，也持續傳出捷報，像是MIH與飛雅特克萊斯勒、吉利、拜騰及Fisker等品牌先後敲定合作，裕隆在電動車的布局也可望逐步展現成果。

(時報資訊)