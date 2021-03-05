終於度過寒冷冬天，來到舒適宜人的春天，也是一個補足貴人、桃花、增加人緣與財富的好時機，運勢命理網站「旺好運」分享，改變衣著色系、更換錢包、改變玄關和臥室擺設都有旺運效果，只要小小的變化，就能輕鬆幫助你過得更順遂如意，財運福氣收穫滿滿。

▍秘訣1. 改變衣著色系

春天幫衣櫥換季時，多購入粉紅色系、藍紫色系衣服，這些顏色都可以幫助你帶來好人緣，記得隨時保持衛生整潔，有良好的氣場才能吸引到更多正能量的朋友。

▍秘訣2. 更換新錢包

錢包是我們的迷你財庫，對財運影響非常重大，藍色、黑色皮夾能夠守財，不過在新的一年用熱情亮眼的紅色皮夾，可以讓貴人一眼看見你。

▍秘訣3. 補充隨身小物

春天的幸運色是金色，在穿搭中加入一點金色飾品，不只帶來財運，還有幫助貴人運、事業運的效果。

▍秘訣4. 紫水晶加持

正確運用招財物能提升財運，可以將紫水晶放置家中財位，或是選擇佩戴紫水晶手鍊，都有助於職場運勢、招貴人及旺財。

▍秘訣5. 改變臥室擺設

若是目前睡床靠牆的人，春天可移動臥室的床鋪位置，讓睡床兩側保留走道，睡在上面的人就能夠左右逢源，貴人不斷。

▍秘訣6. 增添綠色盆栽

大門風水也能左右居住者的運勢，在玄關處放置常綠的觀賞型植物，例如黃金葛、發財樹等，而且要常常澆水、修剪枯萎枝葉，保持茂盛乾淨，能增旺貴人運。

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(中時新聞網)