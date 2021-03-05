美國通訊晶片大廠博通公司（Broadcom Inc）上季整體營收與獲利表現均優於市場預期，但其晶片業務卻略遜於預期，且與越來越多同業一樣，博通亦受到全球半導體大缺貨衝擊，周四盤後股市下挫逾3%，報430美元。

受科技股持續遭到拋售影響，博通在稍早的一般交易時段下挫逾4%，收在443.59美元。

博通周四盤後公布，第一財季（截至1月31日）整體營收達66.6億美元，較前一年同期的58.6億美元增長，並優於市場預估的66.2億美元。

基建軟體事業營收為17.4億美元，優於華爾街預期的16.4億美元。不過，半導體解決方案事業營收為49億美元，略低於分析師預測均值49.5億美元。

不計入特殊項目，第一財季經調整後每股盈餘為6.61美元，優於市場預估的每股盈餘6.56美元。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，整個產業的基板都陷入短缺，博通受到的打擊比其他同業嚴重，因博通的某些晶片尺寸較大，尤其是數據中心領域的晶片。因此，儘管蘋果的智慧手機銷售強勁，但博通的晶片營收仍不及預期。博通是蘋果公司的主要晶片供應商之一。

該分析師並表示：「雖然我們早已預期博通將在第一財季面臨一些供應鏈方面的挑戰，但其半導體業務的表現確實不及其他的大型同業，即使其無線晶片業務展現出優於季節性的表現」。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）在法說會上表示，博通已經看到客戶很早就提前下單，交貨時間已延至長達8個月，但博通相信能按時交付這些訂單。他並表示：「這不是恐慌模式，這是一個非常結構化與合理的過程，我們相信到它最終仍將呈現真正的潛在需求」。

博通預估第二財季營收約為65億美元，優於市場預估的63.3億美元。

5G通訊技術的日益普及，料將帶動高價手機晶片需求，博通等半導體公司可望受惠。除了手機晶片之外，博通亦生產數據中心與伺服器晶片，在人們仍在等待疫苖全面施打之際，博通亦將受惠於長期的遠端工作趨勢。

(時報資訊)