山富旅遊（2743）公告2月營收2,037.2萬元，年減93.25％，累計今年前2月營收約4,100萬元、年減93.94％。

展望後市，山富表示，針對最近市場熱烈討論的泡泡旅遊與疫苗相關議題，公司在過去一年之中，皆已在人才培育、產品研發、和行銷渠道布局等方面做好準備，當國境或旅遊政策開放時，山富的團隊第一時間就可以準備好市場的變化。山富目前把重點聚焦在國內旅遊的部分，因為當國旅已成為每個人的生活延伸時，專業的旅行社就可為消費者帶來更豐富多元的旅遊服務。

山富目前在旅遊產品部份分為個人自由行以及團體旅遊，個人自由行的產品主要著重在公司完整的旅遊食衣住行數位整合平台，而團體旅遊部份則含括呈現在官網上的系列團，以及針對企業、社團等單位所規劃的客製團。

山富表示，在109年期間，公司在數位發展上，持續加強既有的優勢，將團體旅遊網站改成手機也能方便閱讀的RWD版本，並增強了平台會員的功能，大幅地提高了行銷的轉換率與顧客停留在網站上的時間。

針對個人自由行市場，山富為了使更多消費者能夠快速、方便地購買到優質的旅遊服務，從前年起斥資千萬，提升網路平台的功能、速度與商品的多樣性。例如，在機票部分，不論是國際還是國內的航點，經實測搜尋速度約較其他同業或是單一平台業者快三成以上；更重要的是，山富串聯整合多家機票銷售平台，消費者都很容易地找到山富的品牌和產品，可以快速選擇對於自己最有利的產品與價格，提高效率及效益。

山富表示，公司從疫情爆發至今，全職全員正常上班，所以可以把很多事情做好；面對疫情所造成的逆境，許多人都說旅遊業已成為慘業，但公司卻認為，危機才是重要的轉機，這時候反而是可以靜下心來思考，如何讓公司調整成更好的關鍵時刻。未來短期內，因市場變化較大，需要時刻注意來調整策略之外，山富會持續針對既有的產品、銷售平台、人才進行更進一步的強化，提供消費者更好的旅遊體驗。

(工商 )