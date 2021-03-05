隨著第三個節氣「驚蟄」的到來，也意味天氣逐漸轉暖，春雷將會驚醒蟄居動物的冬眠，不只使大地更有生命力，而氣節的轉換，也可能改變個人的運勢，《科技紫微網》近日分享5個驚蟄過後轉運的生肖，也可能會成為他們的人生轉捩點。

1.生肖鼠

屬鼠的人生活忙碌又辛苦，但因為他們的努力，財富也有所收穫，驚蟄到來後，將進入越勤勞賺越多的階段，因此只要不懈怠，此時期的收益比以往還多，財庫也能迅速豐盈。

2.生肖虎

生肖虎的人則是偏財運旺，驚蟄來到後財路通暢，在投資領域更是順利，他們不僅直覺準，而且時常靈光乍現，往往都能抓住時機，藉此大賺一筆，就連中獎機率也很高。

3.生肖羊

生肖羊者近日事業心高漲，只要他們能用心經營，工作上很有發展，若是有轉職、跳槽或創業的打算，驚蟄過後是非常好的時機，因此千萬不要錯過了。

4.生肖雞

屬雞的人在驚蟄過後，事業上也將達到高峰，如果他們能好好把握，還有機會能衝破工作瓶頸，甚至獲得上司肯定，也建議他們趁這期間跳槽、創業，或是開展副業。

5.生肖狗

生肖狗對於錢財管理，在驚蟄過後更得心應手，他們會有效運用閒置資金，甚至擺脫漏財的危機，而手中的現金與戶頭裡的數字，也將有明顯增加，財富累積速度快，讓不少人相當羨慕。

(中時新聞網)