在今年澳洲網球公開賽女單8強賽擊敗過台灣好手謝淑薇的日本女網名將大坂直美，隨著澳網封后人氣再度飆升，眼尖的日本媒體捕捉到她的球袋上掛著白虎御守，吸引球迷搶購。

日本媒體指出，大坂直美球袋上的紅色御守，應該是日本山口縣岩國市白崎八幡宮販售的白虎御守，紅底的御守秀上白虎，並以金色絲線刺上形狀是圓框內有三條平行線紋的白崎八幡宮神紋，透過澳網期間的轉播，球迷們看到有這個御守加持的大坂，收下生涯第4座四大賽冠軍，也是第2度在澳網奪冠。

據悉，這個御守售價1000日圓（約273台幣）曝光後引起討論、銷售量大增，白崎八幡宮方面光是昨天單日就接到超過1000多筆網路訂單購買白虎御守，白崎八幡宮神職人員山塚博史表示，不清楚大坂怎麼擁有這個御守，但很開心成為一個話題，接下來也會繼續支持大坂選手。

除了御守，大坂2021澳網奪冠隔天進行冠軍紀念拍照時，身穿的LVGAME ON 特大 MONOGRAM花卉圖案主打連身短褲也受到矚目，官網顯示的定價是11萬8000台幣。

大坂直美拍攝冠軍紀念照的連身短褲要價不菲。（資料照／美聯社）

(中時 )