2021澳網女單決賽，日本名將大坂直美挾著生涯進大滿貫8強後11戰全勝的傲人紀錄，以6比4、6比3，拍落世界排名第24的美國布蕾迪，喜迎生涯第4座大滿貫金盃。

雙姝過去交手3次，大坂直美取得2勝1負的優勢，去年的美網4強賽是兩人唯一1次在大滿貫交手，大坂直美在激戰3盤後勝出，進而奪冠，她也形容該役是自己迄今打過最精彩的比賽之一。

面對生涯首度闖進大滿貫決賽的布蕾迪，大坂直美首盤第4局就率先突破，雖然被布蕾迪在下一局立刻回破，盤末布蕾迪的關鍵發球局，「日本小威」仍把握住機會，讓對方回球掛網，先下一城。

次盤大坂直美狀態更加猛烈，一下場就連保帶破、連拿4局，取得領先優勢，最終僅用77分鐘就直落二勝出，繼2019年後再度在墨爾本封后。

大坂直美也延續她打進8強必奪冠的百分百勝率，這次再奪冠，也追平澳洲傳奇女將馬格麗柯特（Margaret Court）在1962年創下的，生涯前4場大滿貫決賽都封后的紀錄。

(中時 )