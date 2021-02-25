《天堂2M》開場主題曲「命運的呼喚2」

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》事前預約人數已突破250萬，今（25）日舉行線上記者會，宣布上市日期，同時開放角色預約、創建血盟以及迷你遊戲搶先體驗。

台日同步線上記者會，宣布上市計畫

NCSOFT今（25）日舉行《天堂2M》記者會，由於受新冠疫情的影響，記者會於韓國進行、台日兩地線上即時轉播。

首先由NCSOFT開發室長 白承旭（音譯）介紹四個《天堂2M》獨有的核心關鍵，【頂級4K畫質】、【完整連貫的開放世界】、【不需讀取直接遊玩】以及【展現角色之間碰撞衝突的真實感】，在手遊界達成的這四個里程碑，目前仍沒有一款遊戲能達到。現在，將以全新的四個基準作為全球服務規格，再次超越目前的《天堂2M》，帶給台灣玩家一種全新的衝擊感。

第一個基準【完美的在地化】，畫質、技術性事項以及遊戲內容都是和韓國上市時沒有差距的全規格原汁原味內容，UI以及角色配音則百分百使用當地語言。第二個基準【NC原廠親自經營】，由韓國總部的《天堂2M》開發部門同時負責台灣以及日本版本服務營運。第三個基準【三重交叉平台】，《天堂2M》除了支援手機版本、PC版本外，還有透過PURPLE APP的串流版本等一共三個平台。第四個基準【NC雲端遊戲服務】，又稱共享雲端，不需經過軟體下載安裝，僅使用網頁瀏覽器即可遊玩遊戲，透過共享雲端和朋友發送角色操作權限，將來會提供前所未聞的全新功能並給予多樣體驗。

最後白室長並宣布《天堂2M》將於2021年3月24日於台灣、日本同步上市。

接著由《天堂2M》PD 金男俊（音譯）介紹未來將體驗到的遊戲內容。

第一個體驗為【選擇】，《天堂2M》是個無限廣闊自由的遊戲，每個時刻需要做出選擇；首先是角色的選擇，全球版本上市時將開放六種武器以及超過一百五十個的職業，依照各武器可使用不同技能，並且在遊戲中可以隨時切換武器以及職業。下一個是目的地選擇，《天堂2M》的世界是一個巨大的大陸，在遼闊世界上發現什麼、想做什麼，全都是由玩家來自由決定。再來是視覺的選擇，遊戲提供多種視角設定，自由視角、越肩視角以及固定視角，各個視角將提供不同視覺反饋效益。

第二個體驗為【戰鬥】，大規模戰鬥是《天堂2M》的精髓；數百人一起參與的戰鬥就是直覺式技能的衝突，每個瞬間都需要決定利用哪些技能，享受生死中最激烈的心理戰。《天堂2M》也提供「掃描目錄」以及「掃描目標對象」功能，自行設定掃描目錄以及掃描的目標對象進行登錄，就可以正確迅速地尋找以及攻擊該對象。此外，首領狩獵也是不可忽略的重要體驗之一，超過20種以上的首領，將考驗各位的鬥志以及戰術，了解首領多種招數，可以更順暢的達成狩獵目標。

第三個體驗為【優化】，《天堂2M》上市至今已進行不少優化，如為了保護玩家的視力，把瞬間移動演出的特效變暗的模式、道具自動使用條件、自動掃描週期設定等等，增加了很多對玩家便利的客製化設定，而全球版本從上市就開始套用這些系統優化的改善事項，玩家將可體驗到在其他手機遊戲中無法體驗的細緻設定以及便利性。

《天堂2M》在韓國是改版週期很快的遊戲，而全球版本也會像韓國服務一樣，依照相同順序進行改版，甚至改版速度會比韓服更快！金PD表示，目前計畫一個月進行一次大規模改版，約一年後追上韓版內容，屆時所有版本將會全部統一，請各位玩家期待。

開放角色預約、創建血盟、體驗迷你遊戲

線上記者會結束的同時，NCSOFT也宣布角色預約正式展開，玩家可在《天堂2M》官網中選擇想要遊玩的伺服器、角色種族、職業並輸入角色名稱進行預約。創建角色的玩家們還可以創建血盟，依照上線前募集到的血盟成員數能夠獲得獎勵。玩家們創建血盟或者加入後，即可獲得使用於迷你遊戲的製作箱5個，而每日進行簽到還可以額外獲得製作箱。

迷你遊戲是以體驗《天堂2M》的經典製作、強化系統的方式進行。玩家可以透過迷你遊戲來製作及強化武器，並透過積分來獲得迷你遊戲點數並兌換遊戲中包含「英雄武器箱」、「稀有防具箱」、「靈魂彈」、「金幣」等等道具獎勵，獎勵將於未來遊戲上線時發送至事前預約所創建的角色帳號內。在遊戲上市前請多多體驗迷你遊戲吧！

《天堂2M》也與12位人氣實況主合作推出「人氣血盟PK大賽」；由平民百姓、天菜小姐、妮婭、月希、小許、丁特、MMD、蝴蝶兒、西門夜說、Xargon、蝦愛橘子以及UZRA領軍創建血盟，邀請各路好手共同奮戰贏得獎勵！詳細活動內容：https://prj.gamer.com.tw/2021/Lineage2m/act3.php

人氣實況主號召玩家加入血盟。(圖/遊戲公司提供)

事前預約突破250萬人數

《天堂2M》自開放事前預約以來人氣不斷上升，至今已突破250萬預約人數，創下遊戲全新里程碑！為了感謝玩家的支持，官方也推出了事前預約250萬紀念活動，只要參與事前預約活動的玩家，於上市後，將可額外獲得事前預約250萬紀念達成獎勵【恩寵聖杯（刻印） 50個】、【武器強化卷軸（刻印）2個】以及【防具強化卷軸（刻印）2個】。

此外，即日起至遊戲上市前一日，只要至《天堂2M》官方粉絲專頁指定貼文，依照指定條件完成活動，即可參加抽獎，有機會獲得【OSIM 輕巧頸摩枕2】以及【BenQ 4KHDR舒適護眼螢幕】。

PURPLE正式上線

可以隨時隨地的接收《天堂2M》活動資訊及血盟聊天的【PURPLE】，也在2月25日正式提供服務。使用PURPLE進行迷你遊戲將可獲得額外的點數以及製作箱，活動期間（2/25～3/14）只要創建角色後，下載PURPLE並進行迷你遊戲，成功連線後將自動發送獎勵，第一次使用將贈送迷你遊戲點數10,000點，另外每日還會再抽5名幸運玩家分別贈送500,000點以及300,000點。每日使用PURPLE進行迷你遊戲將可獲得製作箱1個。現在就快下載PURPLE獲得豐富獎勵吧！

開場主題 OST「命運的呼喚 2」公開

NCSOFT今日也公開《天堂2M》開場主題OST【The Call of Destiny 2（命運的呼喚2）】MV。由舞台劇演員Dong Suk Jeon演唱，在【Frankenstein】、【Jekyll and Hyde】等作品中展現出名品級演出跟充滿爆發力的歌唱實力，Dong Suk Jeon此曲唱出了君主的強硬個性。

《天堂2M》事前登錄以及角色預約持續進行中，只要參加預約即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵。NCSOFT表示，目前正全力準備《天堂2M》上市計畫，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)