現代女性兼具多重身分，追求工作成就感與生活平衡之時，就要透過運動、旅遊等娛樂調劑身心，轉換自我心境、重燃動力，完美展現獨立美學。比利時時尚包款Kipling推出初春包款，全新設計與柔美色調更適合女性轉換身分，穿梭於不同場合中，散發最光彩亮麗的女力形象。

Kipling包款以知性柔美色系設計，完美展現女性的時尚美力。（圖／品牌提供）

Kipling於女力節推出MUZE和PAKA兩大系列，分別於3月、4月陸續上市，其以托特包、俐落方包、半月腋下包等典雅造型，搭配知性柔美色系設計，完美展現女性的時尚美力；而貼心的收納大空間，輕鬆打包工作文件、平板，以及愛美與健身必備的隨身物品，不只可於工作時刻展現幹練魅力、下班後也能持續閃耀輕盈活力，專為追求生活風格、事業並重的獨立女性而生，恣意穿梭於辦公空間與都市角落，探索自我、品味精彩。

PKAK系列具備多夾層機能與時髦外型，深得各年齡層喜愛，是襯托女力的不二之選。（圖／品牌提供）

MUZE系列整體設計得體大方，將經典大LOGO轉化為小巧的金屬LOGO，更顯精緻質感；包身邊角及開口處則以緞面尼龍設計異材質拼接，映出低調奢華感。主打包款WELLNESS ART M，包身前側收納袋可拉開兩側拉鍊，成為瑜珈墊收納空間，輕鬆應對日常需求，成為斜槓新女性的最美生活時尚配件。

MUZE系列WELLNESS ART M，包身前側收納袋可拉開兩側拉鍊，成為瑜珈墊收納空間。（圖／品牌提供）

Kipling熱銷人氣款PAKA系列則保留經典大LOGO，且融入時下流行包身設計，其款式多樣，兼具大容量、多夾層機能與時髦外型，深得各年齡層喜愛，絕對是襯托女力的不二之選。

PAKA系列DELIA後背包，綴上玫瑰金色調的流蘇，行走間吊飾隨著步伐搖曳舞動，展現女性動靜皆宜的不同相貌。（圖／品牌提供）

為迎接3/8婦女節到來，Kipling於3/3起至3/8止，限期六天推出「向女力下單」活動，凡於全台正價店櫃與官方旗艦店購買2件商品即享8折優惠，結帳金額滿4,500元再贈透明圖騰盥洗包，讓消費者拎上最愛的包款，以女力的勇敢姿態迎向嶄新生活。

▍活動

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★獎品內容 ｜ Kipling X 長榮聯名盥洗包*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/11

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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