台灣女星陳庭妮以第一屆凱渥夢幻之星選拔冠軍出道，除了甜美臉蛋及姣好身材，更以自然演技晉升台劇女神，近日在IG上曬出一組春日討喜穿搭，只見她以格紋衫搭配 BOSS x Justin Teodoro系列愛心長裙穿出青春活力感，更發文寫下新年祝福，「把滿滿愛心穿上身，手拿熱情的向日葵，配上我真心喜悅的笑容。」展現超強親和力及開朗個性。

BOSS攜手紐約藝術家及插畫家Justin Teodoro推出充滿玩味及繽紛色彩的聯名系列，讓想像力飛揚。象徵愛與夢想的粉紅愛心及活力的藍色星型圖案貫徹整個系列，在經典的黑色和白色單品上綻放，形成鮮明的對比。除輕便舒適的T恤、厚棉衫和運動鞋外，還有BOSS精準剪裁的襯衫和西裝外套等正裝在背面或內裡低調印上獨特花樣，為日常注入無限活力與生氣。

而戲劇男神邱澤在先前替新戲《她們創業的那些鳥事》宣傳時，則身穿BOSS 印花毛衣，討喜紅色細節映襯出好氣色，帥氣展現休閒的一面。

邱澤在先前替新戲宣傳時，選穿紅色 BOSS 印花毛衣襯出好氣色。（圖／品牌提供）

BOSS 牛年系列包括正裝及休閒單品，能夠盡顯不同的個性。德式剪裁的皮革外套簡潔俐落，內襯搭配呼應節慶的紅色；功能性與個性兼備的雙面尼龍夾克，一面採用光澤技術面料，另一面則呈現亮面效果的牛年生肖圖騰，加上品牌標誌和金色拉鍊細節為單品增添街頭潮流風格。印花同樣飾於系列襯衫上，在正裝穿搭加上心思。