109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，明天起至3月5日起將首度在新莊體育館進行8天7戰（3月1日休兵1天），8隊爭取4張3月20、21日在台北小巨蛋舉行的4強決賽門票，開放球迷免費進場觀賽，全程在電視MOMOTV與網路Line Today直播，SSUtv為賽後立即重播。

本季UBA公開男一級8強有7隊是上季8強，僅上季獲隊史最佳的第3的中州科大，本季預賽6勝9敗掉至第12名，由上季中斷連9季8強、只獲第10的高雄師大，本季預賽7勝8敗排第8重返強、隊史12度晉8取代。

尋求3連霸及5年內4度封王的衛冕軍健行，預賽12勝3敗排第二，104學年度起連6季晉8強，卻也是6季來最差的預賽戰績，以及繼107學年度14勝1敗排第2後，第二度不是以預賽第1晉8強。

88至90學年度曾挑戰過一級，並連3季晉8強的政大，時隔16年、107學年度重組、挑戰一級，連兩季預賽各排第5、4名，雖都晉8強，但複賽僅各獲第6、5，均與4強緣慳一面，本季首度13勝2敗搶下預賽第一，含隊史最長的10連勝，連3季、隊史6度晉八強，強勢問鼎首晉4強的目標。

除了衛冕軍健行科大、本季氣勢旺的政大及重返8強的高師大，還有上季亞軍台灣師大、世新大學、義守大學、國立體大跟輔仁大學，也都對前進4強磨刀霍霍，大會並於momo購物網進行UBA人氣票選，從今年2月18日至今，經過一周投票，目前票數衝破52萬，已經超越上屆總票數46萬票，接下來還有8天投票活動，歡迎球迷踴躍參與，支持喜愛的球員。

(中時 )