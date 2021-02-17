2021澳洲網球公開賽比賽期間，因為澳洲墨爾本郊區出現新冠肺炎本土病例，當地政府宣布封城，過去5天澳網只能暫時閉門進行、不開放觀眾，隨著疫情再度有控制，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣佈從17日晚間11點59分解除封城，球迷也可以再度進場欣賞澳網。

5天封城期間，澳洲維多利亞州只新增12個新冠肺炎新病例，過去24小時超過3萬9000個病毒檢體沒有確診，才讓當地政府同意解禁。

今天上午安德魯斯表示，確認解除禁止居民除了工作、購買日常用品雜貨、提供或接受醫療保健、運動以外的理由踏出家門的第4階段限制，「我很高興地宣布，第4階段限制將在今天午夜解除，從今晚11點59分開始解禁，但大家在無法保持社交距離的狀況下，不論室內外都要記得戴口罩。」

墨爾本封城這5天澳網暫時不開放觀眾進場，為了鏡頭拍攝好看，也在下層座位區蓋上黑布，為了營造看球氣氛，大會改放罐頭歡呼聲，不少球員覺得有點怪怪的，隨著封城解除，觀眾終於可回到墨爾本公園為支持的球員加油。

(中時 )