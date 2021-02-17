納達爾失分後臉上表情說明失望心情。（美聯社）

今晚的2021澳洲網球公開賽男單，上演了一場令球迷難忘的逆轉勝，希臘22歲好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在落後兩盤劣勢下，以3比6、2比6、7比6（7比4）、6比4、7比5力克西班牙34歲名將納達爾，闖入澳網男單4強。

「我現在說不出話來，無法用文字形容剛剛場上發生了什麼，我用我的球技說明一切。」西西帕斯這麼說。

前兩盤氣勢在納達爾這邊，正當大家認為他就要直落三獲勝時，西西帕斯一步一步追回盤數，第三盤搶七局時納達爾發生一些失誤，葬送了贏球契機，西西帕斯就這麼延長戰線，並提前打碎納達爾爭取網球公開化以來第一位奪得21座大滿貫冠軍的美夢，也無緣第7度闖進澳網4強。

在西西帕斯之前，只有一位球員能在網球四大賽讓納達爾於盤數2比0領先下落敗，那就是納達爾上一輪擊敗的義大利對手佛格尼尼（Fabio Fognini），2015年美國網球網球公開賽男單第三輪，西西帕斯說：「我也不知道第三盤之後發生了什麼，我就像隻鳥一樣高飛。」

(中時 )