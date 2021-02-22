大學學測成績將於2月24日公布、2月25日寄發成績單，由於今年是舊課綱末代學測，重考生人數破萬，「一定要考上」的學生增多，使得個人申請競爭更為激烈，精準「落點分析」更顯重要！

1111大學網發言人黃若薇表示，今年學測題目難度暴增拉高鑑別度，考生哀鴻遍野，心慌沒有學校可念，為協助12萬8千名考生解決選填志願困擾，只要註冊成為1111大學網會員，就能免費使用「落點分析系統」，依序輸入國文、英文、數學、自然、社會、英聽級分，建議考完學測到成績放榜前，考生可以先對答案，比照往年級分數計算成績落點，估算成績後，再來檢視對應校系。

黃若薇提醒，今年考試變難，分數恐落差較大，使用落點分析好處是，系統會使用單科PR值，分別跟前一年的PR值做比對，將分數轉換成去年相對應的級分。1111落點分析今年新增APCS(大學程式設計先修檢測)觀念題、實作題級分輸入功能，有助於考生在選填相關學系時，快速找到符合的學系及條件。

黃若薇表示，由於學測難度拉高，今年個人申請「5選３」勢必成主流，考生同分比率增加，書審面試將成為決勝關鍵，為協助考生及家長盡早著手備審資料及口試訣竅，即日起1111臉書粉絲團每天中午12:20「落點分析教戰守策」直播節目，2/22(一)起連續三天邀請到臺大電資學院張耀文院長、臺大土木工程系楊國鑫副系主任、臺灣大學資訊工程學系林忠緯教授，為考生及家長揭密資訊及工程學群的人才需求、課程特色、未來出路以及備審資料的準備重點，同時開放線上提問，拉進考生與頂大的距離。

黃若薇表示，直播節目會陸續邀請18學群的大學教授，提醒考生如何準備第二階段的面試及易犯錯誤，包括臺大財經系教授陳明賢、輔大影傳系主任唐維敏、中央大學歷史系教授皮國立等，都在節目分享面試技巧及畢業生職涯出路；同時還把各校系學長姐請到直播現場，分享系上教學及課程特色，讓考生對18學群有深入了解，快速掌握自身優勢。

(中時新聞網)