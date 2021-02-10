柯瑞與卓雷蒙格林聯手擊潰馬刺，兩人都各別創造了紀錄。(美聯社)

勇士今天在客場114比91打爆馬刺，總教練科爾、當家球星柯瑞與卓雷蒙格林都寫下了紀錄，實在太難得了。

這場比賽是科爾執掌兵符以來的第500場例行賽，憑藉此勝達到350勝里程碑，在NBA歷史上，過往只有三位總教練能在生涯前500場比賽中拿到350勝，分別是「油頭教練」萊利、比利康寧漢以及KC瓊斯，如今科爾加入了他們的行列。

柯瑞整場比賽20投11中，三分球10投4中，罰球8罰6中，攻下32分、4籃板、2助攻。根據統計，在開季的25場比賽中，柯瑞已累計攻下741分，在NBA歷史32歲及以上的球員中，只有「籃球之神」喬丹比他還要多。此外，柯瑞投進4個三分，連續12場比賽投進至少4顆三分球，追平個人生涯紀錄，距離哈登的聯盟紀錄（連續13場）也只剩下一步之遙。

卓雷蒙格林送出11次助攻，連續4場助攻數超過10次，創造個人生涯紀錄，並且追上金塊約基奇的腳步，成為自1970年區分先發和替補以來，僅有兩位做到連續4場送出超過10次助攻的中鋒。

(中時 )