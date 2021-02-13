大聯盟下周展開春訓投捕報到，熱身賽則訂於美國時間28日開打。但因美國新冠疫情依然嚴峻，大聯盟也修改了春訓賽程，包括減少佛州葡萄柚聯盟球隊的移動，努力降低感染新冠病毒的風險。

春訓熱身賽初期常會安排與大學棒球隊的比賽，但這些球隊目前並不受大聯盟防疫檢測的範圍內，所以今年不再安排。此外，春訓熱身賽為了測試、評估更多球員，過往會有分成A、B兩隊，一主一客單日兩戰的安排，今年也不實施。

為了減少在客場待的時間，葡萄柚聯盟的球隊可以決定是否要先在自家主場著裝，再穿著球衣移動去客場比賽。這比較像亞歷桑納州仙人掌聯盟的傳統，球隊通常在主場著裝並做打擊練習，才移動去客場比賽。

因應疫情，大聯盟原本提出將開幕戰延後到4月22日，但例行賽減少為154場的方案，如此春訓熱身賽將延後到3月22日開打。不過該方案已被球員工會否決，仍維持4月1日開打的例行賽162場方案。

為了避免搭車長距離移動，葡萄柚聯盟的球隊也依位置分成佛州東岸（太空人、馬林魚、大都會、紅雀、國民）、佛州西岸（金鶯、老虎、洋基、費城人、海盜、藍鳥）與西南佛州（勇士、金鶯、紅襪、雙城、海盜、光芒）等3區，其中金鶯、海盜位置居中，在西岸兩區都被列入，各隊只要跟同區隊伍打熱身賽就好。

(中時 )