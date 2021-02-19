FRED IS BUILT DIFFERENT pic.twitter.com/0r8rEKbhZq — Toronto Raptors (@Raptors) February 19, 2021

上季聯盟戰績第1的公鹿，如今怎麼會變成這麼悽慘！儘管「字母哥」阿提托康波拿下23分、12籃板及8助攻的接近大三元演出，他卻在最後關頭犯滿畢業，無奈眼睜睜看著公鹿以96比110不敵作客的暴龍，苦吞5連敗，排名仍居東區第3。

靠著鮑威爾首節5投全進、獨拿15分，打完上半場，暴龍就已取得58比41大幅領先地主公鹿，來到下半場，暴龍更把領先擴大到20分以上，儘管阿提托康波一度幫助公鹿追到只差10分，隨著他最後1分19秒犯滿畢業，公鹿也告認輸。

公鹿近況這麼差的主因，在於主控哈勒戴觸發聯盟健康與安全協議，自從7日到現在都沒辦法上場，也讓公鹿後場陷入混亂，不管派出迪文森佐、福布斯、奧古斯丁等後衛控球，都沒法穩住公鹿攻守節奏，也讓阿提托康波陷入孤掌難鳴窘境。

反觀暴龍雖然少了前役左腳踝扭傷的主控羅瑞，鮑威爾卻完全頂上他的得分空缺，全場轟下29分，另有4籃板、3助攻、2抄截，席亞卡也有27分、6籃板及5助攻進帳，范維利特17分、8助攻與5籃板，看來他們暫時無須催促羅瑞太早歸隊。

(中時 )