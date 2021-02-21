洛杉磯湖人「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)右腿的阿基里斯腱拉傷，預計休養2至3周，在這期間的湖人「雙王」將只剩下詹姆斯(LeBron James)一人獨撐大局。詹姆斯的老隊友傑佛生(Richard Jefferson)不看好湖人能夠衛冕，原因就是戴維斯的健康無法保證。

傑佛生說：「戴維斯是牽動整個NBA的重要人物，多虧他才有詹姆斯的(總冠軍賽)MVP。如果戴維斯不是100%健康，我不確定湖人能夠連霸，可能是快艇、布魯克林籃網贏面更大。」

金州勇士開季前遇到克雷湯普生(Klay Thompson)受傷報銷，那時大家就已知道他們不可能爭冠了。湖人在2018-19球季打得一團糟，然後拆了半支球隊換來戴維斯，去年馬上就拿到總冠軍。戴維斯的作用就如湯普生之於勇士，若是他缺陣或身體欠佳，湖人想必無法應付快艇、籃網這些球星合體的強隊。

戴維斯不是玻璃人，但也算不上勇健，他生涯從沒打過完整的球季。2015-16球季，戴維斯只打了61場就在3月時開刀報銷。他歷經過左手掌骨折，以及左肩、右肩、左膝、左腳踝都有受過傷。他每次缺陣的時間都不長，但有時候是帶傷上陣，若是在季後賽就無法保證戰力。

去年總冠軍賽，湖人的對手邁阿密熱火即是傷兵累累，被湖人輕易取勝。並且在去年底戴維斯一口氣與湖人續約5年1.9億美元，被認為是吃虧了，當時戴維斯就表示是擔心自己會受傷，所以才沒有尋求最高價錢。

(中時新聞網)