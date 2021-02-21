獨行俠的東契奇(Luka Doncic)以些微差距擠進全明星賽先發，但他心裡覺得不踏實，很多人支持的是拓荒者的利拉德(Damian Lillard)，客觀來說也是利拉德的數據較優。東契奇告訴ESPN說：「我沒預料自己會獲選明星賽先發，我知道利拉德可能比我更有資格。」

雖然東契奇本人都這樣說，不過這是制度的問題。勇士的柯瑞(Stephen Curry)去年缺陣，今年他回歸，以他的高人氣和超強數據自然拿走一個西區後場席位，剩下一個就成為東契奇與利拉德的爭奪戰。現行制度的佔比為50%球迷選票、25%球員選票、25%媒體選票。

球員投票方面，柯瑞獲得172票、利拉德132票、東契奇58票。媒體投票部分，柯瑞96票、利拉德64票、東契奇30票。這兩邊加起來的50%份量明顯都是利拉德佔優，偏偏他在球迷票選輸掉了。柯瑞獲得球迷548萬票，東契奇333萬票，利拉德284萬票。

柯瑞是理所當然的第一名，東契奇與利拉德的排名分數皆為「2.5」，明星賽終究還是尊重球迷的意見，平手的時候參照球迷選票，因此東契奇勝出。媒體與球員都替利拉德抱屈很正常，他們本來就投給利拉德居多，然而球迷比較喜歡東契奇。

巴克利(Charles Barkley)嘲笑這次的票選結果，但他恐怕沒資格這麼做。1997年明星賽，卡爾馬龍(Karl Malone)明明表現更優秀(後來拿走年度MVP)，巴克利還是挾著高人氣入選先發。現在老巴自己改當球評，反倒不尊重球迷意見了。

(中時新聞網)