女星吳倩在《如懿傳》中飾演「小燕子」原型田芸角，她在《冰糖燉雪梨》中和鮮肉男星張新成配對，一場出於私心想體驗開冰車增加的戲，卻因為車內地板很濕，外面冰場地板很滑，導演也一直換不同角度拍攝，張新成就這樣抱著吳倩困在車內一個多小時無法動彈，還被劇組揶揄是不是自肥，雖然辛苦但也成為觀眾們最愛的名場面之一。

出道7年的張新成不走流量明星，一直不慍不火，從《你好，舊時光》裡的暖男林楊嶄露頭角，直到去年因為《以家人之名》裡令人心疼的「小哥」賀子秋終於嘗到走紅滋味；外表看似斯文書生型，卻常出現超ㄎ一ㄤ的舉動，反而帶來意外的綜藝效果，是各大綜藝節目的常客。

2018年爆款仙俠傳《香蜜沉沉浸如霜》捧紅了鄧倫，超強製作班底再次翻拍同名小說《冰糖燉雪梨》，顛覆一般兩小無猜甜蜜爆表校園青春喜劇，男女主角是積怨已久的歡喜冤家，這部戲也成為張新成從影以來戀愛戲就多的一齣戲，創造很多讓人意猶未盡的甜寵名場面，像是男友力十足的單手抱、勝利之吻、棠氏金鐘罩之吻，整齣戲甜到掉牙的親吻畫面總共有15幕，為了呈現唯美的畫面，每一幕的吻戲最多拍上10幾次，多到吳倩覺得和張新成親吻就像在親豬肉。

張新成的演技在新生代中是有目共睹，因為沒有偶像包袱，出道以來接拍的戲，永遠難逃扮女裝和洗澡戲，在《冰糖燉雪梨》也不例外，張新成自曝女裝造型只比吳倩差；雖然被粉絲虧說是「蹭澡專業戶」，但不得不說有肌肉又有牛奶肌膚的身材確實養眼。

熱血追夢甜寵劇《冰糖燉雪梨》將於3月1日起平日晚間六點，在中華電信MOD353頻道《龍華偶像台》播出，全台首播。

(中時新聞網)