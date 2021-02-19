曾來台打過達欣工程的佩爾，本季短暫替籃網打了3場例行賽就遭釋出，根據《紐約每日新聞報》記者邦迪19日爆料，佩爾已經確定加盟騎士下屬球隊坎頓劍客，也將前往奧蘭多參加封閉賽事，不過包含火箭、暴龍及尼克3隊都他很有興趣。

2014年NBA選秀落選之後，佩爾來台幫助達欣工程打了花蓮觀護盃與SBL一個球季，場均可拿15.3分、14.2籃板，隨後前往NBA發展聯盟、黎巴嫩、義大利等聯賽磨練，終在上季獲得七六人青睞，打了24場，場均2.4分、3.0籃板。

在去年12月19日，佩爾跟騎士簽約又被釋出，等到今年1月28日跟籃網簽約，卻在本月17日遭到釋出，本季僅打3場，場均2.0分、2.3籃板及1.0火鍋，如今只好回到NBA發展聯盟，一邊比賽打球，一邊等待NBA打球機會再次降臨。

如今佩爾再次吸引火箭、暴龍及尼克等隊的招募興趣，接下來就等這些球隊內線戰力又出問題，佩爾就有可能隨時回到NBA打球，問題仍是他能否真正拿到一份保障合約，這一切還需要他自己在場上證明，他已經是個可在NBA打拚的長人。

(中時 )