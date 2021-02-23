NBA官方宣布籃網「大鬍子」哈登與拓荒者當家球星利拉德榮膺上周東西區最佳球員，利拉德更是超越「滑翔機」崔斯勒，成為隊史第一人。

這是哈登加盟籃網後第2次獲得單周最佳，也是職業生涯第26次。上周哈登率領球隊在客場奪下4連勝，每場平均上場37.4分鐘，繳出31.8分、9.0籃板、10.8助攻、1.3抄截，三分球命中率高達48.6%。4場比賽哈登全都都攻下雙十數據，包括1次大三元，是上周東區僅有兩位場均至少得到30分、10助攻的球員。

哈登成為自20114-15賽季布魯克羅培茲之後，籃網首位單季至少2次拿下周最佳殊榮的球員。本季至今，哈登場均送出11.4助攻高居聯盟第一。

利拉德職業生涯第11次獲選單周最佳，超越崔斯勒（10次），成為拓荒者隊史上獲得單周最佳次數最多的球員。利拉德上周率領拓荒者取得2勝1敗戰績，場均36.3分、5.7籃板、12.7助攻、1.33抄截，得分排名聯盟第一，助攻位列聯盟第二。最近4場比賽利拉德每場都攻下超過30分、10助攻以及投進5顆三分球。

(中時 )