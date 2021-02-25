眼見亞裔美籍人士最近受到新冠疫情影響蒙受莫名其妙的攻擊，正在NBA發展聯盟奮戰的林書豪，日前接受《NBC灣區》專訪表示，「老實講，感覺就像從生氣變心碎，也在難過當中夾雜著同情，我幾乎可以同情到那些加害者的心情。」

「我感覺很難過，因為某些人可以心懷恨意對待其他人，大家可能彼此都不認識，只有膚色差別，」林書豪說，「那讓我感覺自己必須做出一些事情，這讓我想要努力教育人們，或是把話清楚講出來，然後找出方法讓一些事情不同。」

林書豪經常在自己社群媒體上面發聲，努力讓外界感受到亞裔美籍人士的無辜，「我始終認為這是一條很長的路，不能只有亞洲人關心亞洲事件，或是非裔美籍才關注非裔美籍事件，身為少數族群，我們更須努力去了解，然後做出改變。」

「假如我只站出來替跟我一樣的人反對種族歧視，那就太虛偽了，」林書豪說，「只要統一或團結，那絕對會產生力量，在亞洲與非裔美籍社區之間，假如我們可以彼此融合，且表現對彼此的愛與支持，那將會讓我們朝著正確方向前進。」

(中時 )