看來「大鬍子」哈登趕緊逃離火箭跳槽籃網的做法相當正確！就算面對東區戰績倒數第2的騎士，主力後衛歐拉迪波也告傷癒歸隊，火箭25日仍以96比112慘遭地主騎士狠狠修理，苦吞最近9連敗，目前火箭戰績11勝19敗，排名跌到西區第14。

打完上半場，火箭還以50比48領先，沒想到下半場火箭頓時外線失靈，也讓騎士靠著賈瑞特艾倫、塞克斯頓等人火力超前，更逐漸擴大領先差距，來到末節，火箭甚至落後到19分之多，不過火箭總教練西拉斯仍讓主力留到比賽結束槍響。

火箭會淪落到如此悲慘地步，除了主力中鋒伍德腳踝嚴重扭傷缺陣，更莫名其妙宣告釋出考辛斯，也讓他們內線僅剩塔克、派頓等人苦撐，只要外線開始失準，往往就是落到被痛宰命運，或許火箭高層早已宣告本季放棄，準備開始擺爛了。

騎士以先發中鋒艾倫26分、18籃板表現最佳，塞克斯頓也拿23分，威德勒13分，加蘭與狄恩韋德各有11分；火箭以沃爾20分最高，但他全場投18中7的手感令人不敢恭維，艾瑞克戈登與歐拉迪波各有17分，看來他們只能期望伍德趕緊歸隊了。

(中時 )