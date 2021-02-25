隨著「大鬍子」哈登目前帶領籃網在缺少杜蘭特的情況下搶到7連勝，帕金斯、史蒂芬史密斯等NBA名嘴當然也要轉變過往批評他太獨的講法，兩人異口同聲放話，當今聯盟最強並非湖人「小皇帝」詹姆斯或七六人中鋒恩比德，而是攻守俱佳的哈登！

「哈登不僅是本季聯盟最強球員，也是聯盟第一控衛，」帕金斯說，「如果你仔細看哈登表現，他的場均得分雖降到25.0分，場均11.2助攻是聯盟第一，在厄文與杜蘭特缺陣下，他領軍擊敗七六人，甚至來到客場先後擊敗湖人與快艇。」

不僅帕金斯瘋狂吹捧哈登，就連過往批評哈登很凶的史蒂芬史密斯，也稱讚哈登是聯盟第一人，也是籃網的唯一領袖，史密斯更認為哈登會被外界討厭，主因是他主動要求離開火箭，但這根本沒什麼大不了，因為哈登單純只想贏球而已。

「來到籃網跟杜蘭特、厄文成為隊友，哈登轉型成為組織型後衛，他現在成為聯盟最強的控球後衛，」史蒂芬史密斯表示，「他還跟外界展現了自己的低位防守能力，先前對抗快艇前鋒里歐納德就是實例，他應該是年度MVP熱門人選，他打得很無私。」

(中時 )