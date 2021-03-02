洛杉磯天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平春訓先從打者出發，今（2）日他在對芝加哥白襪隊的熱身賽擔任先發指定打擊（DH）、打第2棒，結果3打數擊出2支安打，並且跑回2分，打擊率6成67，看來打擊這一環應該沒問題。

大谷翔平1局下出場打擊，瞄準第1球就打成右外野滾地安打攻佔一壘，並藉下兩位隊友的安打跑回本壘，攻下天使隊第1分。第3局下則揮出左外野平飛安打站上一壘，最後再由老將普侯斯（Albert Pujols ）敲安打，護送他攻下天使隊第2分，這2個打點都是普侯斯所貢獻。

第4局下大谷翔平則打出三壘上空飛球被接殺，這是無人出局滿壘、賺打點的好機會，尤其白襪在4局上灌進4分追平比數，大谷如果能打進超前分就是勝利打點。可惜天使隊錯失這半局的好機會，最後雙方只打5局，以4比4平手收場。

賽後大谷翔平表示，今天打擊的手感相當不錯。總教練麥登（Joe Maddon）也稱讚大谷的表現，認為他的打擊動作能夠保持平衡，因此能將球打成強勁的安打。

除了打擊以外，大谷翔平預定在台灣時間周五或周六在春訓初登板投球，測試實戰狀況，日前他在投手打擊練習（BP）時曾飆出100哩（約161公里）的速球，看來狀況已調整到位。

(中時 )