克里夫蘭印地安人隊的台灣球員張育成上一場熱身賽轟出雙響炮，今（8）日擔任先發三壘手、打第3棒，並且保持手感，3打數擊出一支一壘安打，帶有1分打點，也被三振1次。總計在熱身賽出賽4場，9打數有3安打，打擊率3成33，另有4分打點、跑回3分，被三振3次、有1次四壞球。

印地安人今天與奧克蘭運動家隊交手，張育成1局上首打席擊出游擊滾地球出局，4局上則被三振。6局上第三度站上打擊區，壘上有兩名隊友，印地安人1比7落後；張育成適時敲出中外野安打送回二壘上的隊友，有1分打點；之後再藉著對方的暴投加失誤，跑回印隊的第3分，惟終場運動家仍以9比4獲勝。

另一位明尼蘇達雙城隊的台將林子偉昨天在熱身賽擊出一壘安打，也帶有1分打點，可惜後來比賽因雨順延，紀錄不算。今天雙城和坦帕灣光芒隊交手，林子偉沒有上場。

此外，光芒隊的日籍球員筒香嘉智擔任先發三壘手，2打數依舊無安打，打擊率還是0，不過有1支高飛犧牲打，送回三壘上的韓籍隊友崔志萬，有1分打點進帳。而崔志萬此役火力強大，3打數敲2安打，包括1支二壘打，熱身賽打擊率5成。

(中時 )