張震、張鈞甯主演犯罪懸疑片《緝魂》，自1月29日上映後，票房終於在本周衝破5000萬，還有觀眾表示已經17刷，為感謝影迷的支持，導演程偉豪、監製唐在揚和飾演富翁之子「王天佑」的林暉閔，14日現身台北信義威秀，兌現「破五千萬發紅包」的承諾，親自發送100份樂透紅包。林暉閔看到現場這麼多粉絲早早就來排隊，也興奮放話：「如果之後有機會票房破億，我就裸體跳鳥人舞！」

《緝魂》燒腦的劇情引起觀眾熱烈討論，林暉閔也笑說，在跑映後時心情很複雜，「我有點害怕粉絲他們會再問一些很刁鑽的問題，有粉絲連我們的QA場都有聽打，然後記在小本本裡面」。導演程偉豪則發現上映第二周後，有不少銀髮族來欣賞，詢問之下，發現幾乎都是因為小孩的推薦，甚至有位7、8年沒進電影院的長者，看完後向他表示「真的是部很好看的電影」，讓他聽到這樣的回應相當感動，「可能因為電影中生離死別跟生老病死相關的劇情讓人特別有感」。

唐在揚透露，這部片的成本大概1.5億台幣，大陸比台灣先上映，最後共獲得1.1億人民幣（約4.8億台幣）的票房，讓他一度有點擔心台灣這邊的反應，幸好上映後佳評如潮，加上春節檔和228連假的推波助瀾，目前也突破5000萬大關，「這證明了台灣市場還是有一定的影響性，共鳴感還是非常強」，並稱已經報名台北電影節跟金馬獎，希望讓《緝魂》這部好的作品獲得更大的肯定。

(中時 )