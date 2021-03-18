南投縣政府警察局和刑事警察局電偵二大隊，在偵破流動賭場案的調查中，赫然發現背後有更龐大的不法集團操控，集團藏身於苗栗縣頭份民宅，不法分子更打著美女荷官視訊發牌的噱頭，吸引民眾線上下注，初估該賭博網站線上總投注金額逾3000萬元，17日一舉偵破。

南投警方聯合苗栗警方，一舉破獲此案，投警表示，專案小組長期調閱分析資料並跟監蒐證，發現吳嫌（男、46歲）經營的職業賭場藏身於苗栗縣頭份鎮民宅之中，且住家周邊裝設大量監視器對外監看，以為就能規避警方查緝，但仍被警方識破。17日在檢方指揮下，持搜索票破門而入，當場查獲吳姓主嫌（男、46歲，賭博前科）及侯某（女、40歲）、黃某（女、24歲）、鄭某（女、22歲）、顏某（女、26歲）、陳某（女、33歲）、蔡某（女、29歲）等6名外貌姣好的美女發牌荷官，以及賭客共計12人，並查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、監視器、工作守則、現金8萬6700元及賭博籌碼等相關證物。全案依賭博罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦中。

此外，吳嫌為主的不法集團，除經營實體百家樂職業賭場外，也透過網路經營線上博弈「巔○娛樂」網路平台供不特定人士下注簽賭，並打著「真人美女荷官」視訊發牌名義，吸引民眾線上下注，初估該賭博線上總投注金額逾3000萬元。

南投縣政府警察局強調，為防護民眾免於遭受危害，將持續進行相關查緝賭博行動，另對黑道幫派決不手軟強力執法，澈底斷絕金源，不容許不法份子危害治安。

(中時 )