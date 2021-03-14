日本職棒今（14）日繼續進行熱身賽，其中樂天金鷲隊在靜岡迎戰橫濱DeNA隊，樂天由旅美回歸的「神之子」田中將大先發，投5局被擊出4支安打，有3次三振、無四壞球，失1分是自責分。終場樂天以3比1擊敗橫濱，田中拿下勝投，戰績1勝1敗、自責分率3.00，勝投終於開胡。上次田中在日職拿勝投是2013年10月27日日本大賽第2戰對讀賣巨人，至今已相隔2695天之久。
田中將大上一場登板是3月6日對中日龍隊，他接替先發投手涌井秀章，後援4局失2分，終場中日以2比1險勝樂天，田中吞下敗投，隔了8天再度登板，終於拿下勝投。
今天田中將大一共投了65球，和他搭檔的捕手是太田光，兩人在實戰中第4度搭配。太田認為今天田中的投球相當成功，兩人賽前曾在牛棚討論投球策略，上場比賽後則有效運用好球帶的上層，果然產生不錯的效果。
田中將大自己也覺得這次投得比上次理想，但還要再修正一些缺點，每次上場投球都要持續進步。他預定在球隊開季第2場例行賽先發，看來狀況已經十分到位。
(中時 )
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