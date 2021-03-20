儘管文化大學主將陳玉蓮20日貢獻29分、21籃板、5助攻與4抄截的誇張個人數據，台灣師大仍靠許庭瑜、徐詩涵攜手攻下41分，終場79比71力退文化大學，相隔3年重返富邦人壽UBA女生組冠軍賽，也將瞄準隊史第4冠，貢獻23分、8籃板的許庭瑜當屬奇兵！

畢竟上個學年度還幫台大打球的許庭瑜，直到去年夏天看到台灣師大在花蓮菁英盃的表現，才決定這個學年度改替台師大校力，「我看到去年台師大在菁英盃的比賽直播，才興起加盟台師大打球的念頭，就是感覺她們實力與氣氛不同了，也沒那麼悶了。」

如今才來台灣師大第1年，就跟隊友攜手在台北小巨蛋闖進女生組冠軍賽，許庭瑜表示，「就跟我當年高中(淡商)來小巨蛋打球感覺一樣，我都擁有很強的隊友，所以來到小巨蛋打球都不畏懼，加上闖進冠軍賽是我們從開季以來就設定的目標。」

只是明天冠軍賽即將面對擁有「雙塔」林蝶、潔丹妮兒的世新大學，台灣師大在今年6強複賽的對決只輸6分，讓許庭瑜對奪冠仍然充滿信心，「世新大學的實力就是那麼強，我相信明天沒有人會看好我們的，但我會用平常心面對這場冠軍賽。」

(中時 )