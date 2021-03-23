文化部今（23）日宣布新人事安排，原任文創發展司司長陳悅宜陞任國立傳統藝術中心主任後所遺職缺，由現任客家委員會產業經濟處處長江清松接任；原任國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修退休後遺缺，則由文化部文化資產局副局長張仁吉接任。
新任文創發展司司長江清松曾任行政院客家委員會科長、綜合規劃處處長等職。2019年籌辦浪漫台三線藝術季，策展設計獲2020國際級設計大獎Good Design Award；規劃推動客庄旅遊券。曾任客委會主委的文化部長李永得相信，江清松能發揮其文化產業專長，持續健全文化金融專業體系及創新生態系統。
新任國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉，曾任國立台灣工藝研究所研究員兼主任、國立台灣美術館副館長、兼任中華民國工藝發展協會及台灣工藝發展協會秘書長等職。李永得指出，相信張仁吉能帶領工藝中心持續深化工藝人才培育，發揚工藝職人精神，建構完善工藝產業生態系，向國際推展台灣工藝文化。
此外，文化部22日也宣布懸缺近半年的國立台灣歷史博物館館長一職，將由借調中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任，並預計於4月1日就任。張隆志為美國哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，專長領域為台灣社會文化史、族群關係史、比較殖民史、台灣史學史及公共歷史學等。
李永得表示，行政院已通過臺史博升級三級機構組織法草案，並送立法院審議，臺史博的升格將是臺灣歷史學界的重要時刻，也代表國家將以更多的資源，支持臺史博擴充其研究、典藏及教育能量。期盼張志隆能發揮其將研究轉化為動人故事的專長，帶領臺史博以「世界中的台灣」為定位，讓大眾更加認識自己的國家歷史。
(中時 )
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