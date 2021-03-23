國立臺灣工藝研究發展中心主任，由文化部文化資產局副局長張仁吉接任。(文化部提供)

新任國立臺灣歷史博物館館長借調中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任。(張隆志提供)

文化部今（23）日宣布新人事安排，原任文創發展司司長陳悅宜陞任國立傳統藝術中心主任後所遺職缺，由現任客家委員會產業經濟處處長江清松接任；原任國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修退休後遺缺，則由文化部文化資產局副局長張仁吉接任。

新任文創發展司司長江清松曾任行政院客家委員會科長、綜合規劃處處長等職。2019年籌辦浪漫台三線藝術季，策展設計獲2020國際級設計大獎Good Design Award；規劃推動客庄旅遊券。曾任客委會主委的文化部長李永得相信，江清松能發揮其文化產業專長，持續健全文化金融專業體系及創新生態系統。

新任國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉，曾任國立台灣工藝研究所研究員兼主任、國立台灣美術館副館長、兼任中華民國工藝發展協會及台灣工藝發展協會秘書長等職。李永得指出，相信張仁吉能帶領工藝中心持續深化工藝人才培育，發揚工藝職人精神，建構完善工藝產業生態系，向國際推展台灣工藝文化。

此外，文化部22日也宣布懸缺近半年的國立台灣歷史博物館館長一職，將由借調中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任，並預計於4月1日就任。張隆志為美國哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，專長領域為台灣社會文化史、族群關係史、比較殖民史、台灣史學史及公共歷史學等。

李永得表示，行政院已通過臺史博升級三級機構組織法草案，並送立法院審議，臺史博的升格將是臺灣歷史學界的重要時刻，也代表國家將以更多的資源，支持臺史博擴充其研究、典藏及教育能量。期盼張志隆能發揮其將研究轉化為動人故事的專長，帶領臺史博以「世界中的台灣」為定位，讓大眾更加認識自己的國家歷史。

(中時 )