為了完整重現平埔大武壟族的傳統竹屋，台科大特別邀請竹藝大師王川雄指導竹屋建造。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

重現大武壠竹屋工法！台科大建築系師生團隊近日前往台東縣關山鎮，帶領關山工商建築科學生在校園內蓋竹屋，傳承平埔大武壟族傳統竹屋工藝，同時進行生態建材研究，竹屋完成後，將作為關山工商師生教學使用，保留傳統建築文化。

為完整重現平埔大武壟族的傳統竹屋，台科大特別邀請竹藝大師王川雄，一起參與竹屋建造，指導建築系學生運用自然建材竹子、黃藤、茅草蓋房屋，讓同學們跟著師傅學習難得一見的竹屋技藝工法。

台科大建築系教授邱韻祥表示，3年前台科大學生團隊，在大武壠族王川雄大匠師的帶領下，營造台東關山21世紀以來第一棟傳統竹屋，留下了珍貴的歷史紀錄。這次特別與關山工商合作，著眼大武壠營造技術的永續傳承，打造第二棟竹屋，更配合108課綱實務技能課程，以竹屋為教具，將這些過程編成多媒體教材，擴展建築科、原民藝能科高職端學生實務技能學習領域。

台科大建築所碩一學生吳疆，除了參與竹屋技術指導，也投入生態建材研究，分析竹屋通風、採光、耗能，並且測繪紀錄下師傅的構法。

吳疆表示，竹子是新的建材趨勢，生長速度比木材快很多，但是竹屋的研究資料很少，更難能找到舊竹屋來研究，這次很難得可以向師傅請教學習，希望透過研究將竹屋技術保存下來，賦予竹屋材料更大的價值。

一同參與蓋竹屋的關山工商學生許智翔說，小時候常和朋友到附近砍竹子，練習用竹子做各式各樣的小作品，卻從來沒有蓋過竹屋，這次參與竹屋建造的過程，看到竹屋結構固定的方式，用簡單的工法就可以做到房屋需要的強度，覺得很驚艷，開心可以學到更多傳統的建築技術。

台科大表示，由設計系師生建造的竹屋，未來將留在關山工商校園內，結合建築、行銷、藝能科等跨領域課程內容，作為展覽與教學空間，幫助發展在地文化特色。

(旺報 )