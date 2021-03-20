新職業籃球聯盟「P.LEAGUE+」第1季例行賽20、21日兩天在國立台灣體育運動大學登場，由福爾摩沙台新夢想家分別交手新竹街口攻城獅及桃園領航猿。台中市長盧秀燕到場開球，她表示，台中是座「酷城市」，市府長期推廣籃球等各項「酷運動」，希望全國民眾到台中，欣賞各項高水準的運動賽事。

盧市長指出，世界各國的運動賽事雖受疫情衝擊，但台中在落實各項防疫措施下，獲得許多職業運動聯盟的肯定，其中「P.LEAGUE+」繼去年熱身賽到台中舉辦後，這周的例行賽再度來到台中，保證讓球迷安心看球、球員放心打球。

台中市運動局表示，感謝福爾摩沙籃球發展協會、職業籃球聯盟「P.LEAGUE+」與市府合作舉辦「2020-2021第一季P.LEAGUE+職業籃球例行賽」，市府將持續合作，讓更多市民欣賞高水準的運動賽事。

台中市運動局也說，盧市長上任後，持續推展籃球運動賽事，包括「國泰NBA 3x」預賽、國際3X3.EXE聯盟賽、大專校院3x3籃球錦標賽、中區大學籃球聯名品牌賽、儲互盃3對3籃球聯誼賽、P.LEAGUE+熱身賽等，場場精彩，獲得民眾熱烈迴響，盼持續深耕在地籃球基礎。

運動局說明，台新夢想家今日對上新竹街口攻城獅，明日再交手桃園領航猿。配合防疫措施，活動採線上售票及現場購票實聯制、出入口量測體溫，觀賽民眾須戴口罩、對號入座、室內禁止飲食。比賽將於P. LEAGUE+官方YouTube頻道( https://reurl.cc/D6EXne )播出、民視無線台也將進行網路轉播。

在今日比賽場邊，台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡、台中市議員黃健豪、P.LEAGUE+職籃聯盟執行長陳建州、福爾摩沙台新夢想家董事長張承中、以及台新夢想家及新竹街口攻城獅隊職員，與在場數千名球迷共同為球員加油打氣。

(中時 )