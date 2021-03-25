第16屆WSBL女子超級籃球聯賽今天召開領隊會議，針對已經實施2年的選秀制度是否依原計畫執行，以及開放外援部份兩大議題討論，不過今天尚未有決議，中華民國籃球協會表示，先讓各隊回去斟酌，4月14日再投票決議。

第16屆WSBL將於4月20日在板橋體育館點燃戰火，4隊代表今天前往教育部體育署和籃協一起開領隊會議，先前領隊會議提出的各球團保留名單，第1屆選秀會各隊可以保留5人，第2屆選秀會可以保留3人，第3屆也就是今年7月登場的選秀會，則是再減到2人，且要再重新討論是否要在設置保留名單，不過今天的會議上仍無法有共識。

至於外援部分，籃協表示是協會和體育署提議，體育署建議各隊提議討論，籃協秘書長李一中表示：「引進外援可望增加賽事可看性，或許也可以從中尋覓歸化的好手。」

籃協補充，今天提出的各隊保留名單、引進外援兩大重點，請各隊回去再討論，下個月14日再召開一次領隊會議，屆時一定會有答案。

第16屆WSBL將於4月20日開打，前兩循環賽例行賽地點為板橋體育館，第三、四循環在台北體育館1樓，最後一循環第1天在台北體育館，後兩天在新莊體育館，5月29日到31日為3戰2勝的季軍賽（例行賽3、4名球隊）及冠軍賽（例行賽1、2名球隊）。

(中時 )