全國最美縣農會理事長陳怡樺31日當選感言。

苗栗縣農會31日上午在竹南鎮農會進行改選，全國最美竹南鎮代陳怡樺在眾望所歸下，以14票高票當選，陳怡樺也成為全國縣農會最年輕理事長。出身農會世家的陳怡樺當選後表示，未來將會偕同新任常務監事林輝樑、總幹事鍾金光，計畫將縣農會遷至公館，加強網路能量全力推銷苗栗優良農產。

陳怡樺的父親陳冠興曾擔任竹南農會3屆總幹事及1屆理事長，母親曾貴蘭也曾獲選3屆竹南鎮代表，在竹南當地可說是知名的農會及政治世家，在竹南當地紮根非常深。陳怡樺在父母親期盼她能繼承家業的情形下，2018年首度參選鎮代表，以5千多票高票當選，得票數甚至遠超過縣議員所需票數。

陳怡樺不僅外形姣好亮麗，待人處事也是謙遜多禮，贏得許多竹南當地婆婆媽媽的疼愛，去年底，她決定要投入角逐縣農會理事長，就積極走訪各地農民，掌握農民最新需求，父親陳冠興更是將自己累積數10年的農會人脈全數投入，31日上午，父母親更親自到會場關心，積極幫愛女拉票。

苗栗縣農會第19屆理事長、常務監事改選及總幹事聘任，31日上午在竹南鎮農會舉行，首先在10點登場的常務監事選舉，林輝樑以5票全數通過出任常務監事，接著，10點半舉行理事長選舉，全部15席理事，共有14人出席，選舉結果，陳怡樺以14票獲得全數出席理事一致投票通過，稍後，再由全體理事進行總幹事聘任同意投票，由鍾金光獲得同意，隨由陳怡樺正式聘任為總幹事。

陳怡樺在當選縣農會理事長後，加上原任竹南鎮代表，她同時也是2個孩子的媽媽，一人分飾3角，將使她肩上負擔更形加重，陳怡樺有信心未來能妥善管理時間，讓3個角色都能演好。

陳怡樺表示，她從小就在竹南鎮農會長大，農會就像是她第2個家，有著濃厚的情感，她也曾經擔任竹南農會第17屆的理事，所以，對於農會的整體運作，有很深刻的了解！

陳怡樺說，未來上任後將結合3巨頭力量，首先計畫將縣農會辦公室遷至公館鄉的苗栗特色館，利用特色館交通便利的優點，規畫設計成更具功能性，同時，她過去也有豐富策展經驗，希望貢獻她的行銷專業，透過強化網路行銷，來整合協助苗栗優良農產品的推廣與銷售。

苗栗縣農會最新3巨頭31日出爐，左起總幹事鍾金光、理事長陳怡樺、常務監事林輝樑。（謝明俊攝）

陳怡樺出身農會世家，竹南鎮農會是她第2個家。（謝明俊攝）

苗栗縣農會第19屆理事長、常務監事改選，31日上午在竹南農會舉行。（謝明俊攝）

陳怡樺當選理事長後，包括縣議員溫宜靜（右起）陳碧華、張佳玲及竹南鎮代會主席何秀綿、鎮代表等多人都同來獻花慶賀。（謝明俊攝）

苗栗縣農會改選31日上午在竹南鎮農會舉行，陳怡樺以14票高票當選第19屆理事長。（謝明俊攝）

(中時 )