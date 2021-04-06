台鐵太魯閣號在花蓮發生不幸事件，造成重大傷亡，大陸領導人習近平及世界各國政要具名慰問；遠景基金會執行長賴怡忠受訪表示，他認為，這是一個人性的世界；且台灣這幾年在防疫上對各國的幫忙及國際地位提升所致。

賴怡忠說，連習近平自己都用自己也名字發出慰問，所以他認為，第一，這究竟這是一個人性的世界，先不要拿一般政治上面的分析，只要是有點人性的人，看到這樣又慘絕人寰，像絞肉機這樣的一個慘狀，那麼一定就從心裡面應該都要表示不忍，也會對於經歷這樣苦難的民族或國家表示慰問，當然有可能的話也會希望能夠提供協助。

他說，但是因為畢竟台灣還算是一個有能力的國家，比較不是那麼需要外界的物資或其它方面的支援，那精神上面的慰勞，當然是很多國家或那個人，能夠做的最低成分，所以他比較會用普遍的人性角度來看，「畢竟連習近平他都有講，這樣說什麼呢？」

他說，第二點也反映，台灣過去這幾年在國際上，特別是防疫的表現，變成一個很好的模範生。同時這個良好的表現，及台灣對其他國家在需要困難的時候，也不吝於協助，也讓很多國家對台灣的印象相當的好；「有難時，人家幫我們，我們當然會對這個國家在他們有出現問題的時候，也會想盡辦法幫忙」，其實就是相對的回饋。

他認為，所以這一次的這個這麼多國家願意具名的方式來表示，也反映了台灣在過去這幾年，國際地位及國際受到尊重程度上的提升。

他說，這事件反應出來就是大家對台灣的印象及大家對台灣人民，在國際上受到肯定及重視，他比較不會傾向從印太戰略，或地緣政治這方面來看，因為如果在現場看到，簡直像阿修羅地獄一樣。

(中時 )