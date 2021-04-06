台鐵太魯閣408車次，因工程車翻落鐵道造成50人死亡逾200人受傷。交通部長林佳龍說「該負的責任他一定會負責」，並已口頭向蔡總統及蘇院長請辭。台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱6日說，觀光產業這兩年來受到重創，多虧部長帶領大家走過最困苦的一段路，籲請部長不要在觀光產業最艱困的時候離開。

余紫菱指出，交通部長林佳龍於事故發生後，第一時間就趕到花蓮勘災，關心搜救進度與搶修工作，日以繼夜在現場指揮；面對媒體詢問辭職一事，林佳龍表示第一階段先投入救難工作，但該負的責任他一定會負責，已口頭向蔡總統及蘇院長請辭，4日深夜也透過臉書正式宣布請辭交通部長一職。

交通部長林佳龍於事故發生後，第一時間就趕到花蓮勘災，關心搜救進度與搶修工作，日以繼夜在現場指揮。（翻攝交通部長林佳龍臉書）

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說，為什麼工地停車疏失造成重大傷亡要部長辭職？那以後違規路邊停車造成車禍傷亡，是不是也要部長辭職下台呢？發生嚴重傷亡事故大家心裡都很悲慟，但評論事情要公道；林佳龍從事件發生後，不眠不休、日以繼夜，產業真的很需要這樣一位認真負責的好部長。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，從事旅行業超過30年，經歷過15任交通部長，林佳龍是觀光產業期待的交通部長；這次疫情幫助業者順利轉型及抒困，觀光產業數十萬人都非常認同他。部長為這次火車事件要請辭，普羅大眾都知道罪不在他，希望林部長能繼續留在交通部推動改革創造人民的福祉。

中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源指出，林佳龍部長經常全台跑透透，連民宿協會在阿里山開會都親自出席聽取業者心聲；他如離開部長職務，真的是業界最沈重的損失。

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇表示，林佳龍部長相當重視觀光工廠的發展，雖然觀光工廠直屬部會為經濟部工業局，但部長仍然跨部會大力支持觀光工廠，指示觀光局可以將觀光工廠納入觀光遊程中，由觀光工廠響應食宿遊購行，促成多項合作方案，期望中央能挽留林部長，讓他繼續為台灣奮鬥努力。

(中時 )