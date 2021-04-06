空軍2架F-5E戰機，上個月22日在屏東外海擦撞墜海，飛官1殉職1失蹤，空軍立即全面停飛F-5戰機進行天安特檢後，今天上午F-5F戰機陸續復飛。空軍總部表示，搜尋失蹤飛官潘穎諄的行動不會停止，而10日將舉行殉職飛官羅尚樺公祭。

空軍2架F-5F雙座戰機，今天在志航基地分批次滑行跑道後，進行復飛測試，由資深飛官駕駛執行，完成預定空中課目後，8時40分落地滑回停機坪。

上個月22日，空軍兩架F5E戰機在屏東外海發生擦撞墜海，飛官羅尚樺不幸殉職， 另一名飛官潘穎諄失蹤，事故發生後空軍立即全面停飛F5系列戰機進行天安特檢。

空軍總部表示，經過16天的檢修作業，通過戰機測試和人員訓練達到復飛標準可以復飛，不過目前先以F5F雙座機先進行人員訓練。

空軍志航基地主任吳榮華表示，志航基地全體官兵全力投入特檢工作，包括發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹(腐)蝕防護等各項檢查，經嚴格儀電測試及跑道試滑後，今天由雙人座的F-5F先復飛測試，接著F-5E也會復飛。

空軍總部政戰主任陳國華表示，失蹤飛官潘穎諄，到現在還是沒有找到，但是空軍不會放棄搜救，截至目前為止陸海空聯合的搜救的計畫，還是沒有暫停，持續依計畫執行。

空軍6日也再度慰問兩位飛官家屬，徵詢家屬意見後，10日會先舉行殉職飛官羅尚樺的公祭，規模參照2020年殉職官朱冠甍中校模式，包括總統頒發褒揚令、旌忠狀及獎章等，向羅致上最崇高敬意。

至於外界關注F5戰機彈射椅汰舊換新，空軍總部表示，希望能縮短時程，盡快在年底可以陸續換裝。

(中時 )