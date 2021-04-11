中國南方航空宣布夏秋航班新開29條航線，通航點增至186個，大陸境內航線航班量相較於疫情前的2019年夏秋航季，增幅超過25％，執行航線達629條，日均航班量超過2,100班，兩岸航線則依舊提供桃園-上海航線每天一班來回的服務。東莞台商協會近日再次呼籲政府早日解除廣州、深圳等航點禁飛令。

自新冠肺炎疫情爆發後，我方限制兩岸客運航線僅能飛浦東、虹橋、北京、廈門、成都五航點，後因虹橋縱深不夠，疫情管制有困難，大陸方面暫停國際線，目前兩岸航線僅剩四個航點有對飛，廣州、深圳等地台商進出都要經香港或澳門轉機。

在今年1月，我國出入境旅客當中，兩岸與港澳航線共有38,727人次，佔比40.7％，3月開始我國有開放中低風險國家商務客來台，3月最後一周兩岸與港澳航線旅客人次共5,223人次，佔比降為27.09％。

總部設在廣州的南航，雖然目前在兩岸間僅飛上海航線，南航台灣分公司在行李、機場服務以及WiFi租借方面提供相關服務及產品讓旅客彈性選擇，還提供國際獨立航空評級網站AirlineRatings.com授予的雙七星級防疫服務。

行李方面，南航台灣分公司推出提前預購超額行李的折扣，旅客提前在航班起飛六小時前透過南航直屬櫃檯預購，即可享有超額行李第一件七折的優惠。另外，在桃園機場櫃檯也持續為企業客戶旅客提供TIP服務，包含專屬櫃檯服務、優先登機等等，讓搭機手續更加便捷有效率。

南航台灣分公司也考量到在隔離期間旅客的上網需求，與桔豐科技合作，推出獨家WiFi機租借方案，旅客購票後透過jetfi專案網頁購買，租機15天就送15天，只要新台幣300元。方案詳細內容，可以參閱南方航空facebook和微信公眾號，以及桔豐科技官網。

另國際獨立航空評級網站AirlineRatings.com授予南方航空最高等級的「七星安全評價」以及「COVID-19防疫七星航空公司」稱號。

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