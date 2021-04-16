東台精機因工具機及PCB設備訂單回升，3月及第一季合併營收全面轉正，目前在手訂單回升至40多億元，訂單能見度看到第三季，第二季接單預估年成長5％～10％，第二、三季營收會逐季好轉，今年營運目標是營收成長，確保獲利，轉虧為盈。東台今(16)日成交爆大量，開盤11分鐘，逆勢大漲推升至漲停18.55元。

東台3月合併營收7.93億元，年成長13.68％，第一季合併營收18.45億元，年增4.95％。東台表示，第一季營收成長主要是反映去年8、9月的接單。第一季接單回升顯示景氣復甦，其中汽車產業訂單佔比達五成，第二、三季營收也會逐季好轉。

東台表示，大陸車市回溫及5G相關產業需求增溫，PCB鑽孔機等設備及工具機在手訂單回升，加上亞太菁英近4億元航太產業訂單，東台集團目前在手訂單從去年第四季30～32億元回升至40多億元。

東台指出，5G需求增加，去年下半年起，台灣及大陸PCB業者增加採購PCB鑽孔機，東台原本平均交期1.5個月，部分機型交期延長為1.5～2個月，今年兩岸佔東台PCB鑽孔機比重達95％。東台計畫與關係企業東捷科技攜手，搶攻半導體及5G產業訂單。

東台表示，東台半年內工具機訂單都不成問題，考量重要關鍵零組件交期延長，提前備料，基於交期要4個月，暫不接短單。今年反映原物料成本上漲，部分機型調漲報價5％。

東台指出，東台與榮田等多家子公司參加12日起在北京舉行中國國際機床展，客戶詢單度很熱。大陸客戶對五軸機等高階機型需求旺，並希望提供一站式服務。中美貿易戰後，大陸市場營收佔比曾降至35％，今年估回升至50％，台灣占比15％～20％，今年兩岸市場佔東台營收比重預估可達70％。

東台表示，東台看好第二季台灣馬達重電、汽車及一般加工廠需求增溫，東台供應商也添購設備，第二季訂單初估年成長5％～10％。此外，東台透過代理商將機台賣給土耳其一般加工業，看好歐美大廠到土耳其設廠，等疫情過後，將派員到土耳其考察，未來不排除到當地設點，瞄準土耳其汽車產業供應鏈。

此外，東台幾年前併購法國Pci-Scemm及奧地利Anger兩家工具機廠，2年前開始發展電動車電池殼相關加工設備，布局電動車市場已有斬獲，間接打入美國特斯拉、德國賓士、福斯及奧迪等汽車廠及一階電動車零組件供應鏈。其中奧地利Anger工具機廠第一季接單年增5％～10％。東台今年3月也加入鴻海推動MIH電動車平台聯盟，藉此打入更多市場及客群。

(工商 )