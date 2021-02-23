目前全聯盟戰績最好的爵士，今天在自家主場迎戰黃蜂，以28顆三分球創隊史紀錄的砲火132比110血洗對手，主場14連勝，25勝戰績繼續傲視全聯盟。

NBA單場投進最多三分球的球隊是公鹿，去年12月30面對熱火砍進29顆三分球，改寫火箭在2019年所創的27顆三分球紀錄，公鹿當時大贏熱火47分。

爵士在第四節剩下2分39秒由康利投進隊史單場最多26顆三分球，剩下1分58秒米契爾在英格利斯的助攻下投進單場第27顆三分球，改寫今年2月6日與黃蜂之戰所創的隊史紀錄；最後35秒尼爾錦上添花，投進全場第28顆三分球，將隊史紀錄向前推進一個，可惜最後21.8秒爵士放棄進攻，並沒有企圖追平聯盟單場最多三分球紀錄。

爵士先前的隊史紀錄是從黃蜂手中所創，當時在客場138比121輕鬆獲勝，今天回到主場再戰黃蜂，打完前三節僅領先1分，直至決勝節才突然在三分線外彈如雨下，單節飆進12顆三分球攻下41分，轟得敵軍體無完膚。

爵士全隊7人得分上雙，4人得分超過20分，米契爾23分、8助攻最佳，英格利斯21分、6助攻、5藍坂，7顆三分球，尼恩21分全部來自於三分球，克拉克生20分、5顆三分球，康利15分，戈貝爾10分、12藍坂，波達諾維奇10分。

(中時 )