在新莊體育館進行的富邦人壽大專籃球聯賽男生組8強複賽，帶著開始「上班」心情上場的政治大學「高砲台」張鎮衙，單場飆進5顆三分球、獨拿22分，幫助政大76比55橫掃輔仁大學，漂亮搶下2連勝，張鎮衙強調這是他增強續航力後的成果。

「上班了！我昨天還在熱身，今天必須開始認真了，」連兩年擔任政大隊長的張鎮衙說，「去年我的『續航』問題蠻大的，腳的力量到後面明顯跟不上，也沒力氣繼續進攻了，所以我請體能訓練員加強自己肌耐力，如今終有成效。」

張鎮衙認為，其實自己跟政大總教練陳子威當年打球時期蠻像的，「因為我從國小、國中就有在看SBL比賽，也特別喜歡觀察高個子球員，所以很早就注意到子威教練，他當時真的很厲害，假如要我選台灣的籃球偶像，當然是陳子威。」

不過陳子威似乎認為張鎮衙跟自己完全不像，「我經常告訴鎮衙，他在大學時期打得比我好，只是需要多開發一些細膩動作。如今他的腳看起來特別有力，代表他體能做很好，相信他可以勝任3、4號位置，以後也有機會挑戰職業籃球。」

陳子威過往在SBL打球，曾有「第四節先生」封號，如今張鎮衙既然想要跟他一樣，陳子威自然格外希望張鎮衙不能每次只有前面準，後面腳就沒力了，「所以他能夠加強續航力很重要，假如真的想要像我，那就要在關鍵時刻把球投進！」

(中時 )