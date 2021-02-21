儘管林書豪又因背部緊繃傷勢，無法在21日聖克魯斯勇士出戰鹽湖城明星比賽上場，他的隊友仍很爭氣，尤其是上季還在金州勇士效力的普爾，在延長賽當中獨拿7分，幫助勇士最後以109比104延長擊敗明星，除摘3連勝，目前4勝3敗也升到第7。

其實林書豪始終無法得到重返NBA舞台的主因之一，就是他的身體健康情況，就算他目前待在NBA發展聯盟平均每場可以拿下19.6分、7.2助攻與2.8籃板，卻在本周已經出現兩場因為背傷缺陣的情況，無疑對他重返NBA之路蒙上陰影。

不過僅剩10人可用的勇士，今天上場球員都有得分進帳，且有6人得分上雙，其中以普爾19分、5助攻與3籃板表現最佳，陶潘恩也有17分、9籃板，哈納斯14分，威森與辛頓各有13分，就算少了林書豪助陣，勇士仍然打得可圈可點。

反觀擁有不少前NBA球員的明星隊，則以曾打過獨行俠的費雷爾28分最高，打過七六人的史考特也有18分、6助攻，目前明星隊苦吞4連敗，1勝6敗戰績排在聯盟倒數第2。

(中時 )