本季表現相當出色的拓荒者後衛利拉德，儘管他的全明星票選總票數跟獨行俠後衛東契奇一樣，卻因東契奇拿到較多球迷選票，順利搶到西區明星隊先發位置，也讓不少美國媒體與球員替他喊冤，甚至向聯盟開罵，畢竟這確實不太公平。

眼見利拉德全明星賽先發位置被東契奇搶走，就算利拉德應該會以替補身分進入全明星賽，《ESPN》仍不禁在官推上替他喊冤，「利拉德竟然不是今年全明星賽先發？」畢竟利拉德本季不僅場均數據壓過東契奇，球隊戰績也是拓荒者占優。

湖人替補後衛庫克表示，「這一點也不合理，利拉德在媒體與球員投票都排在第2，如果東契奇在這兩項票選都居第3，他們兩人怎可以算平手？」前雷霆中鋒帕金斯也說，「東契奇比利拉德更早獲選全明星先發並不科學，這是我唯一不滿。」

就連資深球評「惡漢」巴克利也趁機出面酸了一下柯瑞，「我的全明星賽西區後場先發是利拉德與米契爾，而不是柯瑞與東契奇。」甚至《SI》記者貝克也公開自己選票，在西區後場方面，他投給了柯瑞與利拉德，看來這場爭議恐將延燒下去。

(中時 )