就算包含「小皇帝」詹姆斯、肯巴沃克、福克斯等球星都喊停辦今年全明星賽，好讓他們擁有喘息時間，NBA總裁席爾佛仍然堅持續辦3月8日亞特蘭大全明星賽，「我的工作就是平衡所有利益，最終我認為這是帶領我們前進的正確做法。」等同承認一切無非就是為了錢！

「這對我們來說，是一件全球性的大事，」席爾佛說，「我們正在盡我們最大努力去平衡聯盟各個方面，我當然聽取一些人的意見，他們認為舉辦全明星賽並非一個好主意，但我認為，我們近一年多以來，基本上我們都在做這些事情。」

「有些人認為我們不該在沒有球迷情況下打球，或是不該在隔離泡泡打球、不該用這種形式打球，因為社會正義問題正在困擾這個國家，我當然聽到這些問題的另一面，」席爾佛說，「但在這次疫情期間，沒有任何決定不具風險與不確定性。」

今年全明星賽除了邀請當地傳統黑人大學嘉賓與球員家人大約1000人進場，不會開放一般觀眾入場，所有參賽球員將在3月7日搭乘私人交通工具抵達亞特蘭大，然後處於隔離泡泡狀態直到全明星賽結束，每天也都需要接受新冠檢測。

「我們一直在不斷做出犧牲，但聯盟所有人都在努力平衡健康與安全問題、經濟問題與生活方式問題，當然還有很多的隔離防疫協議等工作。」席爾佛強調，比起參加全明星賽的球員安全問題，他更擔憂放假期間其他球員的安全，但當巴克利提問是否考慮停辦，席爾佛回答，「不，我們從未想過！」

(中時 )