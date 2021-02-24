女王將在3月7日梅根與哈利的專訪播出前 對全英國發表演說

梅根和夫婿哈利王子雖然淡出王室，但製造話題的功力一流，仍屢屢攻佔媒體頭條。他們已接受脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）90分鐘專訪，並預定3月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）頻道播出。不過，這次女王將搶先一步，在專訪播出前幾小時，對全英國發表電視演說。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《我們周刊》（Us Weekly）報導，女王原本3月8日要出席年度大英國協日慶典（Commonwealth Service），但由於新冠肺炎疫情影響，西敏寺（Westminster Abbey）22日宣布，將取消相關活動，而這是近50年來的第一次。

如今女王決定，將提前24小時，在英國廣播公司第1台（BBC One）上，發表預先在溫莎城堡（Windsor Castle）錄製好的演說。而查爾斯王儲和妻子卡蜜拉、劍橋公爵夫婦威廉與凱特，還有威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie Wessex）等王室核心成員為了表達團結支持，也將參與由蕾妮（Anita Rani）主持的特別節目，分享他們對大英國協重要性的看法。

由於女王的BBC演說安排在梅根夫婦價值數百萬美元的專訪之前，引發外界諸多聯想，但西敏寺發言人強調，這是3星期前就決定好的。而去年的大英國協日慶典，則籠罩在梅根和哈利拋出震撼彈，決定淡出王室的陰影下。自從上次的慶典後，梅根夫婦就沒再公開與王室核心成員同框過。

由於梅根夫妻在沒有事先知會的狀況下，貿然接受歐普拉專訪，已加深他們和家族主要成員的裂痕，再加上99歲的菲立普親王（Prince Philip）身體不適住院，因此有部分片段可能需要重新剪輯，甚至重新拍攝。據說梅根與哈利上周在豪宅內接受兩天專訪，對好友歐普拉掏心剖肺後，得知女王要拔除他們的王室贊助人身分和榮譽軍職，感到十分震驚。

(中時新聞網)