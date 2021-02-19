天使隊「二刀流」大谷翔平對今年賽季相當期待，因為在他接受手肘韌帶置換手術後，已經康復並準備好站上投手丘了，各隊投捕手向春訓報到，大谷也迎來首次正式牛棚練投，最快球速有90英里，此外也拿起球棒練打，他非常滿意近況，說一切都比去年感覺還要好。

大谷翔平首次春訓牛棚投了27球，最快球速90英里(144.8公里)，他認為狀況相當不錯，「我不擔心球速，這只是春訓第一次練投。」根據總教練麥登透露，大谷在休季期間的自主訓練，球速就已經拉到95英里(153公里)了。

除了投球外，大谷翔平也拿起球棒練打，去年球季對大谷來說相當低潮，除了投球僅登板2場留下糟糕的成績以外，打擊也沒能發揮，44場出賽打擊率僅1成90，不過新的球季大谷認為他能回到2018年的好狀態，「我一直都有練打，整個休賽季都有練，而我認為現在的揮棒感覺很好，整個身體也在不錯的狀態。」

要讓大谷重回2018年新人王的狀態，找回自信心也是關鍵，他去年經歷艱難的一年，大谷說他希望自己在賽季中放鬆一點，並從中找回樂趣，「希望我能做好我的工作，並讓總教練盡可能的多使用我。」日前大谷才剛和天使簽下2年850萬美金的合約以避免薪資仲裁，也讓大谷放心許多，「很高興一切順利，讓我可以專注在棒球，我也不擔心薪資總額，不想得太遙遠。」

此外在休賽季，大谷還嘗試了新的模式，利用第三方協助微調訓練方法，也開始了新的飲食習慣，目前回到102公斤左右，並加強下半身訓練，希望能穩定揮棒機制，「我想將細節保密，但改變飲食確實讓我的身體感覺更好了。」

(中時 )