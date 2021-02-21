味全龍外野手郭天信今天開轟又有美技演出，賽後他笑說是運氣好，還被隊友虧說，「是不是用舊球？」他表示，昨天首戰感覺大家有些綁手綁腳，今天就有比較好。

郭天信今天在2局上接殺范國宸敲出的深遠飛球，先發投手王維中也鼓掌感謝隊友守備幫忙，7局下他從富邦投手楊彬手中敲出右外野2分全壘打，3打數2安、另有1次保送。

昨天面對統一獅，郭天信就有紮實的擊球，但最終遭到獅隊右外野手鄭鎧文美技接進手套，「昨天首戰大家都有點綁手綁腳，目前也都還在調整階段，今天就有比較好。」

連2天擊球感覺理想，今天還開轟，郭天信直呼幸運，他表示，春訓階段教練給了很多建議，強調打擊的基本功，「教練說只要基本功做好，自然會有好結果，也不用刻意要去追求長打。」

對於今年龍隊正式加入一軍戰場，郭天信坦言壓力多少一點會有，「一二軍的投手對戰起來的感覺真的有差，昨天對上（陳）韻文學長真的沒轍。」過去郭天信主要鎮守內野，來到龍隊後改移防外野，他表示，目前訓練都會以外野為主。

郭天信（右）開轟，與一同回本壘得分的隊友林旺衛擊掌。（味全龍提供）

(中時 )