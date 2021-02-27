股神巴菲特27日發布致給股東的信中表示，今年的年度股東大會將改在洛杉磯、而非以往的奧瑪哈市舉行。他還坦承柏克夏海瑟威在2016年斥資320億美元收購航太製造商Precision Castpart的金額偏高。這起交易曾創下柏克夏海瑟威歷來最大收購案。

他還提到，柏克夏曾在2020年花費247億美元進行自家股票回購，另外2021年還繼續買進多數自家股票。

巴菲特並在信中指出，到2020年12月31日為止，柏克夏已持有伊藤忠公司的5.1％持股。

另外比較特別的是巴菲特談到，今年預定在5 月1日召開的年度股東大會將改在洛杉磯舉行，而非柏克夏公司的總部奧馬哈市。

屆時巴菲特的親密戰友，也是柏克夏副董事長孟格（charlie munger）將會與他一起出席、親自回答股東的提問。另外到場的還有另一名副董事長阿貝爾（greg abel）與賈恩（ajit jain）。

柏克夏在同一天還發布財報，表示受到蘋果股價飆升帶動，2020年第四季營運利潤成長14％到50.2億美元、淨利也增長23％到358.3億美元。

(工商 )